Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erekat, contaminé par le nouveau coronavirus (Covid-19) est dans un «état critique», a indiqué l'hôpital de la ville d'El-Qods occupée où il a été transféré. Agé de 65 ans, M. Arekat est atteint de fibrose pulmonaire et avait subi en 2017 une greffe de poumon dans un hôpital américain. L'OLP a indiqué le 9 octobre qu'il avait été contaminé par le nouveau coronavirus. «M. Arekat a passé une nuit calme mais, au matin, son état s'est détérioré et il est maintenant considéré comme critique», a indiqué l'hôpital Hadassah Ein Kerem, dans un communiqué. «En raison de difficultés respiratoires, il a été mis sous respirateur et endormi.» L'hôpital Hadassah Ein Kerem a admis le responsable palestinien dans l'unité de soins intensifs dédiée aux malades du coronavirus, à la demande de responsables de l'Autorité palestinienne. «Il est arrivé dans un état grave, nécessitant une assistance et de fortes doses d'oxygène», a estimé l'établissement.