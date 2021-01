Dans sa course de développement à l'échelle continentale, le nigérian Access Bank s'intéresse pour la première fois à la partie nord-africaine. Une région qui abrite les banques les plus développées et les mieux capitalisées de l'Afrique. Le groupe financier nigérian, Access Bank, nourrit de nouveau un projet d'expansion vers huit pays africains, dont trois en Afrique du Nord (Algérie, Egypte et Maroc). L'institution envisage d'ouvrir des filiales dans certains pays, racheter des parts dans des banques déjà bien établies, et même recourir à des plates-formes numériques dans d'autres pays. L'institution que dirige Herbert Wigwe ambitionne de «s'étendre aux marchés à fort potentiel en tirant parti des avantages de la zone de libre-échange continentale africaine.