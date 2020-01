L’Ethiopie et l’Egypte n’ont pas trouvé d’accord jeudi lors des dernières discussions au sujet d’un barrage sur le Nil bleu construit par l’Ethiopie, source de tensions entre les deux pays, le remplissage restant une des principales pierres d’achoppement. Des responsables éthiopiens, égyptiens, mais aussi soudanais ont mené des discussions mercredi et jeudi à Addis-Abeba, et malgré l’absence d’accord, ont salué des progrès. De nouvelles discussions sont prévues la semaine prochaine à Washington. Neuf années de négociations entre Le Caire, Khartoum et Addis-Abeba n’ont jusque-là abouti à aucun accord. Mais lors d’une réunion en novembre, les trois pays se sont donné jusqu’au 15 janvier pour y parvenir et avaient déjà assuré le 22 décembre avoir enregistré des progrès. Long de 1,8 km et haut de 145 m, le Grand barrage de la renaissance (Gerd) doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique, et est essentiel, selon Addis-Abeba, au développement du pays.