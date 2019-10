Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement, hier, aux Américains William Kaelin et Gregg Semenza et au Britannique Peter Ratcliffe pour leurs recherches sur l’adaptation des cellules à l’apport variable d’oxygène, qui ouvrent des perspectives pour le traitement du cancer et de l’anémie. Kaelin travaille au Howard Hughes Medical Institute aux Etats-Unis, Semenza dirige le programme de recherche vasculaire au John Hopkins Institute de recherche sur l’ingénierie cellulaire. Ratcliffe est le directeur de la recherche clinique au Francis Crick Institute de London et du Target Discovery Institute d’Oxford. Les lauréats recevront le 10 décembre une médaille en or, un diplôme et un chèque de 9 millions de couronnes suédoises (environ 830 000 euros) qu’ils se partageront.