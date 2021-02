La communauté algérienne établie à l'étranger a envoyé, samedi dernier, à l'Algérie un don de matériels médicaux, par l'intermédiaire de l'Association des Algériens solidaires. Ce don est composé de 5200 sacs d'assistance respiratoire au profit des patients de la Covid-19 dans les hôpitaux algériens. Ces équipements sont arrivés au port d'Algérie dans six conteneurs de 40 pieds, contenant 139 palettes, ainsi que 5200 sacs contenant chacun 10 dispositifs médicaux différents. Le comité de secours de l'Association des ouléma musulmans algériens procédera à sa distribution dans les régions et les hôpitaux souffrant d'un manque de matériel médical pour affronter la Covid-19. C'est la deuxième opération initiée par l'Association des Algériens solidaires qui a fait don, en juillet dernier, d'un lot de 1500 kits médicaux au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.