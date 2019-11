Selon les statistiques publiées, la semaine dernière, le nombre d’étudiants algériens étudiant actuellement dans des établissements à travers les États-Unis a augmenté de 12,4% entre 2018 et 2019. Malgré cet exploit, celui-ci reste le plus faible de tout le Moyen-Orient/Afrique du Nord (dernier sur 19 pays). A cet effet, un nouveau centre de conseil au bureau World Learning a ouvert, à Birkhadem, Alger.

Le centre proposera des ressources et des services de conseil dans le cadre du programme « EducationUSA du Département d’État américain », qui promeut l’enseignement supérieur américain en offrant des informations précises, complètes et actuelles sur les possibilités d’études dans des établissements d’enseignement supérieur agréés des États-Unis.

Les jeunes Algériens qui envisagent d’obtenir un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat aux États-Unis sont encouragés à visiter le centre de formation « EducationUSA » et à en apprendre davantage sur ses services.