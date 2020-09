La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a présidé, mardi au siège du ministère, les travaux de l'Assemblée générale de l'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag), ayant été sanctionnés par l'installation du nouveau DG de l'entreprise. Le conseil d'administration a élu M. Ghouti Mehdi, nouveau directeur général de l'Enag, en remplacement de M. Hamidou Messaoudi, mis à la retraite. Il a été également procédé au remplacement de membres du conseil d'administration par de nouveaux noms proposés.

À cette occasion, la ministre a donné des orientations à l'AG et au conseil d'administration pour entreprendre une action sérieuse et oeuvrer à faire sortir l'Enag de sa situation actuelle qu'elle a qualifiée de «difficile et préoccupante».