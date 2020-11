Un accord de lancement du paiement électronique «Barid Pay» a été signé entre Algérie poste à Annaba et un opérateur exploitant l'une des grandes surfaces de la ville en marge d'une rencontre de sensibilisation au paiement électronique tenue à la Maison de la culture et des arts, Mohamed Boudiaf. «Barid Pay», est une application sur smartphone qui permet de procéder à des paiements par utilisation du code QR (de l'anglais Quick Response Code), selon les explications données. Il existe actuellement divers modes de paiement électronique et leur impact «positif» dans la modernisation des transactions commerciales par l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication va permettre le passage vers l'économie numérique