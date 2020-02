Le Palais royal implanté à l’intérieur de la citadelle d’El Mechouar (Tlemcen), devenu au fil des années une véritable destination touristique, a accueilli plus de 32 000 visiteurs en 2019. Le nombre de visiteurs nationaux et étrangers sans cesse croissant a permis des rentrées d’argent dépassant six millions de dinars pour l’année 2019 et place le Palais royal de Tlemcen en pole position des sites touristiques et musées les plus visités dans la cité des Zianides. Des efforts sont consentis à longueur d’année pour agrémenter les visites en proposant une exposition permanente des plus beaux habits algériens traditionnels à l’intérieur du palais tels que les blouses, les kaftans et la chedda tlemcénienne. Cette dernière qui a été classée en 2012 patrimoine universel est la star des habits.