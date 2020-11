Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, n'a pas hésité à faire le parallèle entre l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géo de Conflans-Sainte-Honorine, et le climat régnant durant la décennie noire en Algérie au début des années 1990. Dans une intervention sur les ondes de France Infos, Chems-Eddine Hafiz a affirmé retrouver dans l'attentat ayant ciblé Samuel Paty, une véritable stratégie qui existait dans un certain nombre de pays comme l'Algérie à la fin des années 1980 et au début des années 1990. «Ceux qui mènent cette guerre aujourd'hui à la France, sont ceux qui ont mené la guerre dans les années 1990 à l'Algérie et aux pays musulmans», a-t-il ajouté.