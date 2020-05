Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, a annoncé son départ. Il quittera ses fonctions le 31 août prochain, un an avant la fin de son mandat. «Il s'agit d'une décision personnelle - une décision familiale - et je suis convaincu que cette décision sert au mieux les intérêts de cette organisation», a-t-il déclaré lors d'une réunion virtuelle de tous les membres de l'OMC. Le départ prématuré du Brésilien, intervient au moment où l'économie mondiale enregistre son plus violent coup de frein depuis la Grande Dépression des années 1930. Le commerce international est frappé de plein fouet par la pandémie du nouveau coronavirus, qui a fait s'effondrer la production et les échanges.