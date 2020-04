Le fondateur et patron de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé mardi dernier qu'il allait donner un milliard de dollars pour participer à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans une série de tweets, il explique que cette somme représente 28% de sa fortune. Pour parvenir à ce montant, il va progressivement céder des actions de son autre société, Square, spécialisée dans le paiement numérique. «Quand nous aurons désamorcé cette pandémie, l'argent sera redirigé vers la santé et l'éducation des filles, ainsi que le revenu universel», précise le milliardaire, dont la fortune est estimée à 3,3 milliards de dollars par Forbes. Les fonds seront alloués, via sa fondation Start Small, de façon transparente. Un tableur qu'il a partagé en ligne indique une première subvention de 100 000 dollars pour le «fonds alimentaire américain».