La Confédération algérienne du patronat citoyen (Capc) a installé 25 présidents de bureaux de wilaya, renforçant ainsi son déploiement local dans le cadre du processus de consolidation des structures de la Capc et dans le but de renforcer sa représentativité au niveau local. Cette nouvelle étape dans l'édification de la Capc permettra une large mobilisation de nos adhérents au niveau de toutes les régions du pays autour des enjeux stratégiques, notamment celui de renforcer le rôle de l'entreprise au niveau local et de promouvoir le développement des territoires pour la réussite du nouveau modèle économique et social, lancé par les pouvoirs publics. Cette démarche permettra également à l'organisation, à travers ses représentants locaux, d'appréhender les réalités économiques et les potentialités des régions ainsi que les préoccupations des opérateurs économiques, l'objectif étant d'offrir un meilleur accompagnement à ses adhérents et d'appuyer les contributions et plaidoyers de la Capc dans le cadre de la conduite des réformes économiques.