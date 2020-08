Le Pentagone a annoncé, vendredi dernier, la mise sur pied d'une unité officiellement chargée d'étudier les objets volants non identifiés (ovnis), qui a été confiée à l'US Navy. Avec la création de la «cellule de travail sur les phénomènes aériens non identifiés», approuvée le 4 août, le ministère entend «mieux comprendre et mieux connaitre la nature et l'origine» de ces phénomènes, a précisé une porte-parole du ministère américain de la Défense, Susan Gough, dans un communiqué. Pour les militaires américains, les «phénomènes aériens non identifiés» n'ont rien à voir avec de potentiels petits hommes verts, mais plutôt avec de très réels adversaires des Etats-Unis. Washington s'inquiète, notamment des capacités d'espionnage de la Chine, à l'aide de drones ou autres moyens aéroportés. La nouvelle unité du Pentagone a pour mission de «détecter, analyser et cataloguer ces phénomènes aériens non identifiés qui pourraient représenter une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis», a précisé la porte-parole.