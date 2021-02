Le bâton et la carotte! Selon le site Global Watch Analysis, les Etats-Unis auraient proposé des avions de détection et de commandement aéroporté de type Awacs à l'Armée algérienne. Le site spécialisé dans la prospection géostratégique indique que cette proposition a pour but de «calmer la colère de l'Algérie suite à la décision d'implanter une base d'Africom au Maroc». Une «offrande» faite suite à la menace d'Alger de «suspendre toute coopération avec les Etats-Unis, notamment sur les dossiers sécuritaires brûlants au Sahel et en Libye», ajoute la même source. Pour étayer ses propos, le site en question relève que «si Donald Trump a dépêché à Alger deux émissaires de poids - le secrétaire d'Etat adjoint chargé du Moyen-Orient, David Schenker, et la secrétaire de l'armée de l'air, dont dépend Africom, Barbara Barrett- une semaine avant son départ de la Maison-Blanche, c'est parce qu'il était conscient de la gravité de l'enjeu».