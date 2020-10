Des chercheurs du Costa Rica expérimentent depuis plusieurs semaines sur 27 patients un traitement contre le coronavirus à base de plasma de cheval. Les scientifiques de l'institut Clodomiro Picado de l'université du Costa Rica ont inoculé à six chevaux des protéines du coronavirus, obtenues auprès de laboratoires en Chine et au Royaume-Uni, et ont recueilli ensuite les anticorps développés par les animaux, contenus dans leur plasma sanguin. Des tests in vitro ont d'abord été réalisés dans un laboratoire américain, à l'université George Mason (Virginie). Un lot initial de 1 000 flacons de 10 ml de la solution purifiée a ensuite été fabriqué et sert à présent à des essais de phase 2 sur 26 patients détectés positifs au Sars-cov2.Les résultats préliminaires ont montré que le traitement est «très sûr, ce qui suggère une (tolérance) adéquate par les patients», souligne le docteur Willem Bujan qui mène l'étude.