Une première réussite pour le plus gros avion commercial 100% électrique. Le Cessna 208 Caravan, équipé d'un moteur électrique, a réussi, jeudi dernier, son vol inaugural aux États-Unis. Il a volé pendant 30 minutes. D'une capacité de neuf sièges, cet avion est destiné à transporter des voyageurs. L'objectif de Magnix, la société américaine qui a conçu le moteur électrique de l'avion, «est de montrer que des vols commerciaux électriques sont maintenant possibles, même si un avenir plus vert avec des avions de 100 passagers ne deviendra pas réalité avant des décennies». «L'avion a atteint la vitesse prévue de 183 km/h (114 mph) pendant les 30 minutes de vol, le bruit du moteur étant couvert par celui de l'hélice - et surtout de l'avion qui le suivait pour filmer l'évènement», précise Air Journal.