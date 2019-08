Une application plus large de l’amélioration génétique en aquaculture stimulera de manière significative l’approvisionnement durable en nourriture pour les générations futures, indique l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son nouveau rapport publié sur son site Web. «Une application plus large, appropriée et à long terme de l’amélioration génétique en aquaculture, axée sur l’élevage sélectif, contribuera à stimuler la production alimentaire pour faire face à une augmentation prévue de la demande de poisson et de produits à base de poisson avec relativement peu d’aliment supplémentaire, terre, eau et autres intrants, a assuré le rapport de la FAO. L’Institution onusienne, basée à Rome, relève que l’aquaculture accuse un retard considérable par rapport à l’agriculture terrestre - cultures et élevage - en termes de caractérisation, de domestication et d’amélioration de ses ressources génétiques pour la production alimentaire.