Le secteur de l'industrie a été renforcé à la faveur de la naissance du premier Catalogue algérien des métiers de l'industrie qui a pour objectif de hisser le niveau et la performance des ressources humaines des entreprises économiques, et contribuer à la relance de l'économie nationale. Le président-directeur général du Groupement algeria corporate universities (Gacu) relevant du ministère de l'Industrie et des Mines, Sifi Ghrieb, a annoncé la naissance de ce catalogue qui recense l'activité industrielle dans le pays et comporte une cartographie des principaux métiers de l'industrie, des programmes de formation et un guide d'utilisation. S'agissant de l'activité industrielle, le même responsable a fait savoir que l'accent a été mis à ce que le document donne un aperçu clair des mécanismes de production au niveau des unités pilotes, choisies à l'entame de la réalisation du Catalogue.