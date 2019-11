Le premier marché, au niveau national, de produits maraîchers issus de l’agriculture biologique, sera ouvert dans 2 ou 3 mois dans la commune de Tadmaït, par l’Entreprise régionale de génie rural (Ergr) Djurdjura, a annoncé sa directrice. Le marché sera implanté au niveau de la pépinière «Planète verte» de l’Ergr Djurdjura à Tadmaït qui est accessible par la RN 12, à l’entrée ouest de Tademaït, a expliqué à l’APS, la directrice de l’Ergr. La vente se fera directement du producteur au consommateur chaque vendredi dans des stands en bois. Le projet prévoit aussi la mise en place d’une étable pour l’élevage de vaches et de moutons d’une capacité totale de 40 têtes et d’une écurie pour mulets, de petites unités de transformation (fromagerie, confiserie, distillerie), une boutique des produits du terroir, un espace familial pour les visiteurs avec une aire de détente et de loisirs pour enfants, un aqua-parc, un lac avec animaux, a-t-on précisé de même source.