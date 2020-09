Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses voeux de succès aux candidats aux épreuves du brevet d'enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, les appelant à respecter les mesures préventives «pour des conditions sanitaires favorables» à leurs épreuves. «Mes voeux de réussite à mes filles et fils, candidates et candidats aux épreuves du BEM et du bac. Je vous invite au respect des mesures préventives pour des conditions sanitaires favorables à vos épreuves», a écrit le président de la République sur sa page Facebook. «J'adresse également mes remerciements aux encadreurs de l'éducation mobilisés pour la réussite des examens. Bonne chance à tous», a ajouté le président Tebboune.