Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a félicité le professeur Meriem Merad après avoir été élue membre de l'Académie des sciences d'Amérique. Dans un tweet sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président a écrit «toutes mes félicitations, professeur Meriem Merad pour ton élection à la prestigieuse Académie américaine des sciences en reconnaissance à tes contributions dans la recherche médicale, biologique et d'immunologie». Le président Tebboune a ajouté «nous sommes fiers de toi et de tout Algérien innovateur où qu'il soit. Ce couronnement honore la femme algérienne persévérante et rehausse la présence de l'Algérie au sein des instances scientifiques internationales».