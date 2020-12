Le ministère de l'Environnement a effectué, de janvier à août 2020, 1129 visites de contrôle et d'inspection aux entreprises concernées par l'application de la législation et la réglementation en vigueur relatives à la protection de l'environnement. cela a permis d'enregistrer 1810 infractions et de dresser 1 217 PV, a indiqué un communiqué du ministère, selon lequel ces contraventions concernent précisément 517 infractions pour non-conformité aux contrats administratifs,165 infractions pour des violations relatives aux déchets dangereux (stockage, salubrité) et 137 autres relatives aux déchets ménagers etc. Enfin, une bonne application du principe du pollueur-payeur consacré dans la loi de finances 2018 et qui consiste à faire payer l'entreprise causant trop d'externalités négatives à l'environnement.