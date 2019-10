Le prix Assia Djebar du meilleur roman algérien sera remis après le 24e Salon international du livre d’Alger (SILA), prévu du 30 octobre au 9 novembre 2019 au Palais des expositions des Pins maritimes (Safex) à l’est de la capitale. «En vue de promouvoir la culture nationale dans toute sa richesse et de donner une plus grande visibilité aux métiers du livre, l’Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP), et l’Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) organisent la 5e édition du Grand prix Assia Djebar», annonce le comité d’organisation dans un communiqué fin septembre. Le comité rappelle que le prix est doté d’une récompense financière de 700.000 dinars pour les lauréats de trois œuvres en trois langues (arabe, tamazight et français). Selon l’article 5 du règlement intérieur, les romans proposés pour l’obtention du prix sont présentés par leurs éditeurs qui sont tenus d’en informer leurs auteurs. «Chaque maison d’édition peut présenter autant de titres publiés et ayant souscrit aux dispositions légales en vigueur en Algérie», est-il précisé. Pour rappel, le prix Assia Djebar, habituellement remis en décembre lors d’une cérémonie, a été créé en 2015.