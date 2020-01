Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a démenti, via un communiqué, l’information qui circule sur les réseaux sociaux faisant état d’une augmentation du montant de la bourse des étudiants. En effet, le communiqué qui est à l’origine de cette vague sur les réseaux sociaux s’est avéré un faux document, et « ce qui a été colporté sur les réseaux sociaux et attribué au professeur Chems Eddine Chitour, portant sur l’augmentation du montant de la bourse, n’a aucun fondement », affirme le ministère. Avant d’ajouter que « le montant des bourses n’a connu aucun changement ».