A peine arrivé à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qu’il est déjà en train de révolutionner le fonctionnement de son administration. Le professeur Chems Eddine Chitour a envoyé une note pour la rationalisation des dépenses avec l’utilisation de l’outil numérique. Ainsi, le ministre a banni le fameux fax, demandant à ce que les échanges se fassent par email. Ce dernier ne devra être imprimé qu’en cas de nécessité. Il a également demandé de transmettre les bulletins périodiques et autres bilans de façon numérique, de rationaliser les impressions et les photocopies et d’éteindre tous les appareils informatiques à la fin du travail. Une belle contribution pour l’environnement et les caisses de l’Etat, qui devrait être suivie par d’autres départements.