« Nous sommes heureux d’ajouter notre deuxième hôtel à Alger, la plus grande zone urbaine en Afrique, avec le lancement de notre marque d’hôtels Radisson d’inspiration scandinave », a déclaré Elie Younès, vice-président exécutif et directeur du développement, Radisson Hotel Group annonçant ainsi la construction d’un nouvel hôtel à Alger. En effet, Radisson Hotel Group a annoncé dans un communiqué, la signature d’un nouvel hôtel, le Radisson Hotel La baie d’Alger, son deuxième en Algérie et le premier de la marque Radisson dans le pays. L’ouverture du Radisson Hotel La baie d’Alger est prévue pour 2022. Il sera situé à El Hamma, avec un « accès facile » aux attractions telles que le jardin botanique d’El Hamma, le Mémorial du Martyr, ou encore le Musée national du Bardo, précise Radisson Hotel Group. L’établissement qui disposera de 184 chambres sera également proche du port d’Alger.