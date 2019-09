Les essais pour le déploiement du réseau de fibres optiques d’Algérie télécom (AT) avec la technologie 4.5G d’un débit d’un giga par seconde (1GB/s) ont été lancés dans la wilaya d’Oran par l’entreprise chinoise Huawei, chargée de la réalisation. Dans le cadre d’une visite organisée au profit des représentants des médias au siège de l’entreprise à Alger, le directeur des relations publiques et de la communication de Huawei Algérie, Alexandre Tian, a précisé que l’entreprise met en œuvre des projets avec plusieurs secteurs, à l’instar de l’Enseignement supérieur et des douanes, outre un projet de réseau de fibres optiques au profit d’AT dont les tests ont été lancés dans la wilaya d’Oran. Le projet utilise la technique d’un giga par seconde pour la 4.5 G qui constitue «une réalisation phare au plan mondial», ajoute la même source.