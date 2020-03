En prévision de l’été, la direction de distribution de Bouira a annoncé que de nombreux projets ont été réalisés et que d’autres sont en voie de l’être. Ainsi, les services de l’ex-SDC prévoient de satisfaire la demande croissante en énergie électrique.«La Direction de distribution de Bouira prépare le passage à l’été, en réalisant un volume important de projets de renforcement des ouvrages électriques existants, en créant de nouveaux postes et en réhabilitant le réseau électrique existant», affirme-t-elle dans un communiqué. Aux 2800 postes transformateurs du territoire de la wilaya, s’ajoutent 70 postes supplémentaires pour l’été 2020, dont 26 déjà réalisés et mis en service. En outre, 84 opérations de réhabilitation du réseau électrique vont être effectuées, dont six achevées à ce jour. L’enveloppe financière allouée à ce projet est de 1829,137 MDA.