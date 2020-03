Le réseau des lignes ferroviaires au niveau national sera porté à une longueur de 6500 km après la réception des projets en cours de réalisation. L'on attend la réception, d'ici à 2021, de la ligne ferroviaire reliant Touggourt à Hassi Messaoud sur 153 km (taux d'avancement des travaux atteignant 64%) et de la ligne ferroviaire Djelfa- Laghouat sur une distance de 110 km (dont le taux actuel est de 71%). En 2020, seront également réceptionnées la ligne M'sila-Boughezoul (W.Médéa) longue de 151 km et la ligne Boughezoul -Tissemsilt (130 km), a-t-il encore ajouté. Concernant les perspectives de développement des voies ferroviaires en Algérie, le programme des investissements dans le ferroviaire repose sur plusieurs axes et a pour objectif, moderniser l'infrastructure actuelle et créer de nouvelles lignes, en vue d'accroître les capacités de transport et assurer la capacité compétitive avec le reste des autres moyens de transport.