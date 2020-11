Dans un communiqué, le comité national de liaison des harkis (Cnlh), basé en France, a demandé qu'ils soient intégrés dans la réflexion sur un travail «la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie». Un travail mené par l'expert algérien Abdelmadjid Chikhi et le Français Benjamin Stora. Dans son communiqué, le Comité des harkis a demandé que ce travail soit fait «sans parti pris idéologique, ni falsification». Une demande qui n'est pas près d'être satisfaite. En effet, Abdelmadjid Chikhi avait affirmé, jeudi, dans une interview à la revue de l'armée algérienne El Djeïch, que «certains dossiers sont hors de discussion, tel que le sujet des harkis, d'autant que leur départ en France a été un libre choix».

Fin juillet, les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune avaient désigné chacun un expert afin de travailler sur les questions mémorielles, pour «favoriser une réconciliation franco-algérienne». Benjamin Stora a été chargé par Emmanuel Macron de «dresser un état des lieux juste et précis du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie».