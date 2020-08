Les soignants avaient, en avril, presque 3,5 fois plus de risques de contracter le Covid-19 que le reste de la population, révèle une étude publiée, hier, qui relève un risque encore plus élevé pour les minorités ethniques. L'étude, publiée dans le Lancet, a analysé les données entrées par les utilisateurs dans une application spéciale «Covid» sur smartphone, entre le 24 mars et le 23 avril au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, puis a comparé les risques d'attraper la maladie entre les soignants au contact direct de malades et le reste des utilisateurs. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 était précisément de 2 747 pour 100 000 soignants utilisateurs de l'appli, contre 242 pour 100 000 usagers en population générale. En tenant compte des différences d'accès aux tests entre les soignants et le reste de la population, les auteurs «estiment que les soignants sont 3,4 fois plus susceptibles de tester positif au Covid-19».