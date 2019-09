Etre de petite taille est associé à un risque accru de développer un diabète de type 2, la forme la plus courante de la maladie, montre une étude publiée hier qui explique notamment ce lien par un niveau plus élevé de gras dans le foie. Dix centimètres de stature en plus se traduisent en moyenne par « 41% de risque en moins de développer un diabète chez les hommes et 33% chez les femmes », selon cet article paru dans Diabetologia, la revue de l’Association européenne pour l’étude du diabète. Les résultats ont été corrigés pour ne pas être influencés par d’autres facteurs tels que l’âge, le mode de vie, le niveau d’éducation ou la mesure du tour de taille des participants. L’étude a porté sur 3 000 Allemands âgés de 35 à 65 ans, sélectionnés parmi 27 000 participants à une vaste enquête de santé.