Le départ pour la planète rouge de Mars 2020 on connaîtra bientôt le surnom du jumeau amélioré et augmenté de Curiosity approche à grands pas. L’année 2020 s’annonce passionnante. Ce sera, en effet, en juillet ou en août prochain que le rover décollera pour Mars, plus précisément dans le cratère Jezero. Sa mission principale ? Rechercher de possibles traces de vie passée ou présente sur notre planète voisine. Tous les voyants sont au vert pour l’astromobile qui passe avec brio, les uns après les autres, les tests de vérification avant de partir. Dernier en date, ce 17 décembre : sa mobilité sur le sol. Succès ! il a «obtenu son permis de conduire» a clamé Rich Rieber, qui supervise cette partie du rover. C’est un permis de conduire... sur Mars. La prochaine fois que ses roues tourneront, ce sera en février 2021... sur Mars.