Pour retenir les « meilleurs talents » après le Brexit, le Royaume-Uni va permettre aux étudiants étrangers de rester deux ans sur son territoire une fois leur diplôme obtenu, a annoncé le gouvernement britannique. Il s’agit ainsi de « recruter et garder les meilleurs talents internationaux », mais également de favoriser de « futures avancées dans les sciences, la technologie, la recherche », a déclaré Andrea Leadsom, la ministre des Entreprises et de l’Industrie, au micro de la BBC. « Nous prévoyons d’augmenter le nombre des étudiants étrangers de 30 %, pour arriver à 600 000 d’ici à 2030 », a précisé Andrea Leadsom, « et l’un des moyens d’y parvenir est de leur permettre de travailler deux ans après l’obtention de leur diplôme, car c’est dans l’intérêt du Royaume-Uni d’attirer les meilleurs et les plus brillants du monde entier ».