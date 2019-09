Les tragiques évènements vécus par les citoyens de Oued Rhiou, dans la wilaya de Relizane, et qui ont conduit au décès de trois jeunes, interpellent la société civile. En cela, l’Association Radieuse, dont les actions de bienfaisance ne sont plus à démontrer, a pris l’heureuse initiative de rendre visite aux familles des trois jeunes décédés dans les circonstances que l’on sait. Cette contribution au retour au calme, mais également cette expression de solidarité se doit d’être un exemple à suivre, estiment nombre de citoyens de Oued Rhiou qui disent avoir bien accueilli la visite de l’Association Radieuse. Il convient de souligner, au passage, que l’accompagnement n’était pas simplement moral, puisque l’association a remis des enveloppes financières à ces familles, en plus d’une Omra qui leur a été offerte avec la promesse d’envoyer les bénéficiaires aux Lieux saints dans un délai d’un mois.