Mieux vaut prévenir que guérir. Ce vieil adage populaire est toujours d’actualité. Un dicton à suivre pour anticiper les risques potentiels de propagation du coronavirus et désamorcer cette bombe à retardement sanitaire.

C’est dans cette logique que la 3ème édition du Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables Sieera 2020, qui devait être officiellement inauguré, hier, a été reporté à une date ultérieure.

Rencontrée hier sur place, au Palais des expositions (Safex) d’Alger au pavillon « A », lieu où devait se dérouler l’événement en question, Othmane Ghuerchouche, qui est le président du comité de Sieera, nous a expliqué que « la décision du report de cet événement a été prise par les pouvoirs publics pour des raisons de santé publique. Elle s’inscrit dans le cadre des mesures de prévention drastiques prises afin de réduire le risque d’importation et d’extension de cette épidémie mondiale». Au moins 250 entreprises et start-up étaient attendues pour cette édition.