Les conclusions du rapport de l'historien Benjamin Stora remises au président français Emmanuel Macron sur la mémoire de la guerre d'Algérie, sujet sensible entre tous, auraient dû provoquer, au moins, une réaction. Ce ne fut pas le cas, jusqu'à l'heure. Le plus étonnant demeure le silence radio de Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, qui semblerait accueillir la publication de ce dossier plutôt dans l'indifférence.