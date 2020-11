Le quotidien national El Moudjahid a lancé, à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, une nouvelle version de son site Internet, avec un design plus «épuré» privilégiant le multimédia. Le site se décline en plusieurs rubriques dédiées aux domaines de la politique nationale et internationale ainsi que ceux de l'économie, de la société, de la culture et du monde du sport. El Moudjahid online est alimenté en continu par des informations liées à ces divers secteurs. Une équipe de journalistes et de techniciens veillent ainsi quotidiennement à tenir les internautes informés de l'évolution de l'actualité.