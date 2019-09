La Fédération algérienne de snooker, nouvellement créée (juin 2019), entend organiser au cours de l’année 2020, divers tournois nationaux et internationaux pour développer cette discipline en Algérie, tout en lui conférant le cachet d’attrait touristique à travers la participation de joueurs étrangers. « En 2020, nous allons organiser des compétitions internationales pour attirer un maximum de participants étrangers et faire de la pratique du snooker, un moyen de promotion du tourisme algérien », a indiqué, le président de la toute nouvelle Fédération algérienne de snooker, Abdelkader Triaki. « La Fédération ne se départit pas cependant de sa mission de développer le snooker au niveau national et de le faire connaître parmi les jeunes auxquels il faudrait fournir l’encadrement nécessaire », a fait savoir Triaki, précisant toutefois qu’il faudrait oeuvrer également à « utiliser le snooker comme source de retombées économiques pour le pays ».