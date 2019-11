Pour sensibiliser les Algériens sur les dangers de l’accident vasculaire cérébral (AVC), le bureau exécutif de l’Asepa, Association scientifique des étudiants en pharmacie de l’université d’Alger, a choisi d’organiser, le 29 octobre dernier, avec « le support des Laboratoires Boehringer Ingelheim, un minimarathon, intitulé «Que chaque seconde compte». L’objectif : sensibiliser le public ainsi que les différents acteurs impliqués dans la prise en charge de l’AVC. L’Asepa tient à alerter de la nécessité de la prévention de l’AVC qui touche chaque année «60.000 personnes» en Algérie. Elle ajoute qu’«une personne sur 6 dans le monde subira un AVC au cours de sa vie. Chaque année, 15 millions de personnes dans le monde sont victimes d’un AVC et 5,8 millions en meurent. L’AVC prend une vie toutes les 6 secondes. Il s’agit de la deuxième cause de décès chez les personnes âgées de plus de 60 ans et de la cinquième cause chez les 15 à 59 ans».