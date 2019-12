L’association Ibn El Haythem des sciences et d’astronomie, dont le siège se trouve à Aïn Fakroun (Oum El Bouaghi), va organiser du 5 au 9 décembre courant, un camping dans la wilaya de Oued Souf, dédié à l’observation du ciel. Destiné aux jeunes passionnés d’astronomie, ce bivouac sous les étoiles est organisé en coordination avec la ligue des activités en plein air de loisirs et échanges de jeunes de la wilaya de Oued Souf, l’association des jeunes innovateurs de la wilaya d’Alger, avec le concours du Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (Craag) et de l’Office national de l’information et de la culture (Onci). Le programme de ces 5 jours de camping prévoit plusieurs ateliers collectifs pour permettre aux participants venus de plusieurs wilayas du pays d’échanger et de partager leur passion pour l’astrophotographie.