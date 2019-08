Les journalistes et travailleurs de la filiale média du groupe Etrhb veulent récupérer la gestion de la télévision et des deux journaux du groupe, Dzair TV et Le Temps, en arabe et en français. Dans une lettre adressée à l’opinion publique, les travailleurs du groupe Temps nouveaux sont revenus sur la situation difficile, caractérisée par des mois de salaires impayés et des licenciements arbitraires, qu’ils ont connus. «Cette situation, qui menaçait l’existence du groupe sur la scène médiatique, avait poussé les employés à transmettre une liste de revendications à l’ancien directeur général Abrous Outoudert. Ce dernier, qui n’a atteint aucun objectif depuis sa désignation, il y a sept mois, avait été incapable de verser les salaires des travailleurs, impayés depuis trois mois, réintégrer les collègues suspendus et interdire à n’importe quelle partie étrangère de s’ingérer dans le fonctionnement de la chaîne et des deux journaux. Suite à quoi, l’ancien directeur général a démissionné le 16 juillet 2019», relatent-ils.