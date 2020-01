La Sarl Cgcom Event en collaboration avec la Fédération nationale des travailleurs de textiles et cuirs ainsi que les chambres de commerces algériennes, organisent la 4ème édition du Salon international du textile, habillement, Cuir et équipements «Texstyle Expo», du 25 au 27 février prochain au Centre des Conventions CIC d’Alger (Algérie). Texstyle-Expo est le premier événement économique exclusif en Algérie qui offre la possibilité à ses exposants de présenter leurs produits et services permettant de réaliser des échanges et de nouveaux partenariats pour accroître leur productivité pour une meilleure qualité dans le but d’augmenter le taux des échanges commerciaux dans le domaine. Les précédentes éditions du Texstyle-Expo ont rassemblé plus de 400 exposants nationaux et internationaux, en plus des visiteurs professionnels qui ont été attirés par les différents produits et services des secteurs d’activités présents lors de ces éditions.