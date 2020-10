Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) s'ouvre, jusqu'au premier novembre prochain, sur le théâtre britannique avec une programmation virtuelle de plusieurs pièces de référence, appartenant au répertoire universel du 4e art. Pas moins de sept pièces de théâtre célèbres seront diffusées durant 12 jours sur la chaîne YouTube du TNA, une programmation passée au mode virtuel suite à la pandémie de Covid-19 qui a paralysé toute activité artistique réelle et contraint les différents organismes culturels à transférer leurs manifestations sur la Toile. Le public pourra ainsi se connecter au média social du TNA, pour se divertir et apprécier de 18h00 à 2h 00 tous les jours, les pièces, «King Lear» (RSC Education Royal Shakespeare Company), «My Light Shines On (Celebration of Festival City), «Death of Hunter» (Rolf Huchhuth Full Play), «Romeo and Juliet», «Letters to Anne of Green Gables» (Bethany Lutheran College), «My Light Shines on Ghost Light» (Hope Dickson Leach National Theatre of Scotland) et «Cristmas Card».