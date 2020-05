La numérisation des sièges du théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula (TRO) sera bientôt finalisée. L'initiative entre dans le cadre de la modernisation des prestations du TRO. On retiendra que cette opération qui se déroule en plein confinement, se poursuit dans le respect des mesures édictées au titre du dispositif de prévention et de lutte contre le coronavirus Covid-19. Cette action a déjà permis la numérisation de la totalité des sièges du par terre du TRO qui compte également des places sur deux autres niveaux. La numérisation qui s'effectue par un logiciel informatique permettra au public de procéder à «la réservation en ligne d'un spectacle et du siège souhaité», a expliqué le directeur du TRO, annonçant d'autres nouveautés comme la billetterie électronique et l'abonnement en ligne.