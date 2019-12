La 2ème édition du festival local du théâtre scolaire s’est ouverte, dimanche,dernier à la Maison de la culture Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira avec la participation de plusieurs associations culturelles et établissements scolaires, a indiqué à l’APS la directrice de la maison, Saliha Chirbi. Cette édition connaît la participation de plusieurs troupes théâtrales venues des établissements scolaires du chef-lieu de la wilaya, ainsi que des autres communes à l’image d’El Asnam, Bechloul et El Hachimia. «Ce festival est organisé du 22 au 26 décembre en collaboration avec la direction de l’éducation et l’association Jeunesse sans frontières (JSF)», a précisé Mme Chirbi. Un espace de loisirs et de détente pour les enfants a été aménagé sur la placette jouxtant le siège de la Maison de la culture Ali-Zaâmoum. L’ambiance de fête régnant sur les lieux a drainé dans la matinée grand nombre de familles qui ont accompagné leurs enfants à cet évènement.