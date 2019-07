Plus de 400 scientifiques, chercheurs et doctorants participent à la 2ème édition de l’Université d’été, qui se tient du 28 juillet au 3 août 2019 à l’université MustaphaBenboulaïd-Batna 2, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

«Cette édition enregistre la participation de 19 compétences illustres de notre diaspora et trois experts étrangers, qui animent des conférences et encadrent des ateliers au profit de 360 chercheurs et doctorants et 46 formateurs», a indiqué la même source. Organisée par la Fondation algéro-américaine pour la culture, l’éducation, la science et la technologie (AAF-Cest), en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et le consulat général d’Algérie à New York d’une part, et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’université de Batna d’autre part, cette nouvelle édition traitera différentes thématiques.