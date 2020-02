La construction écologique est un mode à adopter pour la réalisation de maisons d’hôte et s’inscrire dans une véritable démarche de tourisme vert, ont souligné, les participants à un atelier de formation sur la « construction écologique Eco dôme » qui s’est tenu à Tizi Ouzou. Lors de cette rencontre, l’Association de l’environnement et du développement durable (Aedd) qui a lancé ce mode de construction d’Eco-dôme, réalise avec cette technique, un Eco-parc dans l’oasis d’Ihrir, entre Illizi et Djanet dans le Sud algérien. Les Eco-dômes sont réalisés avec une technique d’entreposage de sacs biodégradables remplis de terre intercalés de fil barbelé galvanisé, et posé sur une tranchée en gravier puis brûlé de l’intérieur pour laisser couler la terre. Ils sont de forme circulaire et de couleur ocre avec l’intégrations de la « zriba », une construction propre à la région d’Illizi, a expliqué Mohamed Baâli, président de l’Aedd.