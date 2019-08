Le réalisateur américain Richard Linklater, réputé pour ses projets ambitieux et décalés, a annoncé que son prochain tournage allait s’étendre sur une période de 20 ans. Le cinéaste avait déjà tourné son film «Boyhood» (2014) par intermittence sur une période de 12 ans, ce qui avait permis à son acteur principal, Ellar Coltrane, de vieillir naturellement entre l’âge de

5 ans et son entrée à l’université. Le film a valu en 2015 un Oscar à l’actrice Patricia Arquette. Richard Linklater, 59 ans, veut battre son record pour l’adaptation de la comédie musicale de Stephen Sondheim, «Merrily We Roll Along», qui raconte l’histoire d’un compositeur qui quitte Broadway pour venir produire des films à Hollywood.